Arisa e Alvise Rigo si frequentano ma dov’è Vito Coppola?

Arisa e Alvise Rigo è la coppia che non ti aspetti di vedere e invece i due ex concorrenti di Ballando con le Stelle si frequentano. Qualcosa bolle in pentola ma non sembra sia amore. Che succede tra Arisa e Alvise Rigo ma soprattutto molti chiedono dov’è Vito Coppola? Una foto appena pubblicata sul profilo Instagram di Arisa, ma che Sabrina Salerno aveva già postato qualche giorno fa, incuriosisce tutti, ci sono Arisa, Alvise Rigo, Sabrina Salerno e Rocco Siffredi. Tornando alla coppia di ex ballerini sono stati paparazzati per le strade di Milano sulla moto di Alvise. Sorridenti hanno guardato a loro volta i fotografi e la cantante si è poi esibita in smorfie e boccacce per loro prima di indossare il casco e andare via.

Il quartetto composto da Arisa, Alvise Rigo, Rocco Siffredi e Sabrina Salerno

La foto è quella che vi mostriamo, appena apparsa sul profilo social della cantante lucana ma il quartetto ha anche pranzato e si è lasciato andare a risate e confidenze e anche alla solita frase “Non capita ma se capita”. Il pensiero va a un eventuale film a luci rosse, vista la presenza di Rocco Siffredi, è quello che molti immaginano ma che tutti rifiutano, non sarebbe davvero possibile, fanno tutti ben altro lavoro.

E’ bastata però anche solo quella foto dei quattro amici a scatenare di tutto, come ha appena commentato Sabrina Salerno rivolgendosi all’ex ballerino: “Alvise tu non sai che casino con questa foto”.

Intanto, Vito Coppola è al momento scomparso dalle storie di Arisa, dicono che siano in pausa, dicono che stavano programmando di andare a vivere insieme. Niente di confermato, la cantane e il ballerino professionista non hanno mai parlato di una vera storia d’amore, di fidanzamento. E’ sempre stata Arisa a confidare che si era innamorata. Cosa accadrà lo scopriremo solo aspettando.