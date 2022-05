Beatrice Valli festeggia il compleanno di Azzurra prima di partire per l’addio al nubilato

Manca pochissimo al gran giorno di Beatrice Valli e Marco Fantini, il matrimonio è previsto il 29 maggio, tutto è quasi pronto ma oggi si festeggia il compleanno di Azzurra. E’ al settimo cielo Beatrice Valli ma è anche molto indaffarata, domani parte per il suo addio al nubilato ma prima c’è da festeggiare il secondo compleanno della sua terza figlia, la seconda nata dal legame tra l’influencer e Marco Fantini. Scatti dolcissimi di Azzurra è così che l’ex volto noto di Uomini e Donne ha fatto gli auguri alla sua dolcissima bambina. Il 13 maggio 2020 Beatrice Valli e Marco Fantini hanno realizzato uno dei loro sogni. Non riesce a credere che siano già passati due anni, che i suoi figli stiano crescendo così in fretta ma è così presa da tutte le cose da organizzare che subito passa ad un altro argomento.

Gli auguri di Beatrice Valli a sua figlia Azzurra

“A te che credevo non arrivassi quando desideravo, a te che hai sempre il sorriso stampato sul viso, a te che sai già cosa vuoi senza chiedere aiuto a nessuno” sono gli auguri della dolce mamma alla sua bimba che sembra avere già un bel caratterino. “A te che sei così determinata a soli 2 anni, a te che sei talmente decisa che sei arrivata lo stesso giorno della scadenza del parto. Auguri amore mio”.

In famiglia la chiamano “Zuzu” così arrivano anche gli auguri delle zie Eleonora e Ludovica Valli. Anche il papà ovviamente non ha fatto mancare gli auguri alla sua bambina: “2 anni pieni di sorrisi, sguardi da furbetta e un appetito come quello del papà… tanti auguri amore mio”.

La festa per la piccola oggi pomeriggio a casa, con i piccoli amici e la famiglia. Domattina la sposa partirà con le amiche per godersi un fine settimana in Puglia, sarà il suo addio al nubilato, poi tornerà a casa dai bambini, da Marco, pronta ad organizzare e scegliere le ultime cose per il matrimonio.