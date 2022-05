Giorgia Palmas dedica d’amore dolcissima a Filippo dopo il matrimonio: “L’uomo con cui voglio invecchiare”

E’ stato l’evento di questo fine settimana, le foto del matrimonio di Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno fatto sognare tutti i romanticoni e le immagini dal Lago di Como, location di queste nozze, sono state ricercatissime! A poche ore dal tanto atteso si, Giorgia Palmas ha fatto una dolcissima dedica al suo Filippo Magnini sui social. Nelle ore precedenti alle nozze, e nel giorno del matrimonio, sia Filippo che Giorgia hanno preferito non usare i social ma ieri sera, hanno condiviso con i loro fan, tutta la gioia di questo giorno perfetto. un giorno arrivato dopo non poche tribolazioni ma per fortuna, alla fine, tutto è andato nel migliore dei modi. Il sole ha benedetto questa giornata e finalmente, Giorgia e Filippo sono marito e moglie anche davanti a Dio, una cosa a cui entrambi, tenevano moltissimo. Sui social, Giorgia parla di una vera e propria favola e inizia a condividere con i suoi follower, tutti i dettagli di questo giorno pazzesco e unico.

La dolce dedica di Giorgia Palmas a Filippo Magnini dopo le nozze

Con una bellissima foto che mostra lei e Filippo all’uscita della chiesa, dopo la cerimonia, Giorgia Palmas ha deciso di fare una dolce dedica a suo marito ma non solo. E’ grata per tutto, per come questo giorno è stato celebrato e per come tutto è andato come si aspettava.

Su Instagram scrive: “Credo di poter davvero dire di aver vissuto un sogno, in cui tutto era perfetto e ha superato di gran lunga i sogni e le speranze .È stata un’emozione unica, un viaggio indimenticabile, dalla preparazione all’attesa, al vivere poi davvero quel giorno pervasi dallo stupore e dall’affetto che ci ha circondato.” E ancora: Eh si, perché tutte le persone che hanno partecipato erano lì davvero col cuore e mi sento di dire che anche tutte le persone che hanno lavorato alla realizzazione di questo sogno ci hanno messo l’anima.” E poi le dolcissime parole per il sio Filippo: “Grazie di cuore a tutti e grazie alla Vita che mi ha regalato l’uomo con cui voglio invecchiare mano nella mano Filippo, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita Si ♾️ 14-05-2022.”