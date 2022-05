Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro festeggiano i tre mesi del figlio con la torta giusta

Da tre mesi la vita di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è cambiata del tutto, con la coppia c’è il piccolo Gabriele. Il figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro compie oggi 3 mesi e si festeggia con delle foto da pubblicare sui social, con la torta perfetta per il momento. Dal 19 febbraio Gabriele Ciavarro è il baby boss della casa e la mamma e il papà l’hanno detto chiaramente scegliendo la torta per festeggiare il loro piccolino. Una torta forse finta ma è il simbolo giusto, il dettaglio che indica la nuova vita della famiglia. Clizia Incorvaia è già mamma di Nina, nata dal matrimonio con Francesco Sarcina, anche lei è ancora piccola ma è una dolce piccola mammina per il suo fratellino. All’inizio subito dopo la nascita il piccolo Gabriele Ciavarro era il principe della casa, adesso è ben altro e non si può che sorridere di questa trasformazione: “Da piccolo principe a Baby Boss è un attimo. Auguri piccolo Gabri ti amiamo tanto” ha scritto la bellissima mamma mostrando ancora una volta che è in gran forma; contenta anche del suo nuovo colore biondo.

Clizia Incorvaia innamoratissima della sua famiglia

Clizia e Paolo si sono incontrati nella casa del GF Vip, nessuno credeva nel loro amore, che la storia sarebbe andata avanti e invece la favola continua. Sui social entrambi mostrano la loro vita tra casa, scelte e bebè. “Da tre mesi ci hai cambiato la vita” ed è per questo che il piccolo Gabriele è diventato il boss della famiglia, occupa tutti gli spazi ma ha anche reso tutti più felici.

In realtà la Incorvaia ha ben due principi, continua a ripetere tra un post e l’altro: “Chi ha detto che il principe azzurro è uno ed uno solo?” scrive postando la foto dei suoi amori, del compagno e del figlio, entrambi hanno davvero trasformato la sua vita.