Cristina Marino pubblica le foto di sua figlia: è il compleanno di Nina Speranza

Oggi è un giorno speciale per Cristina Marino e Luca Argentero, la figlia, la piccola Nina Speranza compie gli anni. Secondo compleanno per la figlia di Luca Argentero e Cristina Marino che entrambi pazzi d’amore per lei hanno pubblicato le foto della bambina. Come sempre scelgono di non mostrare il suo visino, la piccola è sempre fotografata di schiena e nei pochi dettagli si intuisce che è una vera meraviglia. La sua mamma aggiunge anche le foto nelle storie di Instagram: “La amo che non si può spiegare auguri amore mio” ma è in un post dolcissimo che scrive la dedica d’amore più bella, gli auguri e il suo amore non solo per la figlia Nina ma anche per il marito. Tra Cristina Marino e Luca Argentero una storia d’amore nata prima al riparo da tutti e poi esplosa fino alle nozze, alla nascita della figlia, alla voglia di dirlo a tutti che si amano e vogliono sia così per sempre.

Gli auguri di Cristina Marino alla figlia Nina Speranza

“NINA: Ho baciato te ed è nata lei – si rivolge a Luca Argentero – Che regalo incredibile che sei Nina. Auguri ciotti del mio cuore” e non c’è altro da aggiungere, semplicemente l’incanto della foto che la modella e imprenditrice ha scelto, l’occhio azzurro della sua bambina, le labbra del papà che le parla, che le spiega chissà cosa, che le mostra il mondo.

Di recente l’attore è stato ospite nel programma Ti Sento e a Diaco che gli ha chiesto di disegnare la prima cosa che gli veniva in mente ha mostrato un sole che ride. E’ il disegno che gli fa pensare subito a sua figlia perché è sempre a Nina Speranza che pensa. Disegnano di continuo soli con lei e per lei perché è quello che augura a sua figlia. Anche Luca Argentero ha scelto delle foto per dire buon compleanno a sua figlia, tre foto, quella della nascita, del primo compleanno e oggi, che di anni Nina Argentero ne compie due. Auguri piccola!