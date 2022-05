Filippo Magnini mostra gli scatti con lo scambio delle fedi con la sua Giorgia: l’emozione più grande

Lo ha detto nella sua intervista per la rivista Chi: il giorno del matrimonio è stato ricchissimo di emozioni ma c’è stato davvero un momento in cui ha realizzato che il sogno di una vita si stava avverando. Lo conferma Filippo Magnini, postando sui social alcuni scatti inediti dello scambio degli anelli con Giorgia Palmas, il giorno del matrimonio. E’ stato lo scambio delle fede a sancire l’unione della coppia davanti a Dio e per Filippo, quello è un momento che porterà per sempre nel cuore, arrivato dopo mille ostacoli, dopo i rinvii. Non hanno però mai perso il sorriso e la speranza Giorgia Palmas e Filippo Magnini e una settimana fa, hanno coronato il loro sogno d’amore! “Io Filippo accolgo te, Giorgia, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita” ha scritto Filippo postando sui social le dolcissime foto che lo mostrano in un momento di forte emozione. Ha ceduto, come ha raccontato nella sua intervista per la rivista Chi ma al suo fianco, c’era Giorgia, come del resto c’è sempre stata negli ultimi anni fatti di tante battaglie superate insieme.

Gli scatti inediti con lo scambio degli anelli: che emozione per Filippo e Giorgia

Le foto di questo matrimonio hanno davvero fatto sognare tutte le persone romantiche, che credono ancora nel valore di questo giorno, di una promessa davanti a Dio. “Nella vita mi sono indurito e non poco. Avevo perso il gusto di sorridere. Ho preso batoste e mi sono rialzato grazie a Giorgia, che ho conosciuto nel mio momento più difficile. Ma dinanzi alla promessa di matrimonio fatta davanti a Dio, mi sono sentito piccolo, nudo, avvolto dall’amore: ho pianto. Sono crollato” ha detto Filippo. E non si vergogna di mostrare proprio quell’abbraccio arrivato dalla sua Giorgia in uno dei momenti più emozionanti della giornata.

Emozioni davvero uniche per la coppia che continua a condividere sui social alcuni momenti magici di una giornata davvero perfetta.