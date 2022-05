Per Al Bano arrivano anche gli auguri di Loredana Lecciso ma sceglie solo una foto

Dopo gli auguri di Romina Power per Al Bano sono arrivati anche gli auguri di Loredana Lecciso. Più semplici gli auguri della compagna di Al Bano che ha scelto solo una foto del presente mentre l’ex moglie ha dedicato un po’ del suo tempo alla ricerca di scatti che parlano del loro passato e del loro matrimonio, la loro felicità. Il paragone come sempre è inevitabile ma è chiaro che mentre Romina Power è il passato di Al Bano, la Lecciso è la seconda parte della sua vita, è la donna che l’ha salvato da un periodo terribile e che gli ha dato due figli meravigliosi. Il cantante di Cellino San Marco oggi compie 79 anni, un compleanno importante con tante cose di cui occuparsi perché la sua famiglia è molto grande.

Gli auguri di buon compleanno di Romina Power e Loredana Lecciso

Mentre la Power non bada molto alla qualità delle foto ma pensa più alle emozioni che suscita un ricordo, la Lecciso sceglie la foto perfetta, in posa, dove lei appare come sempre bellissima. Due donne molto diverse, due modi diversi di fare gli auguri al papà dei loro figli.

“Auguri Al” scrive semplicemente Loredana aggiungendo un cuore e i classici hashtag che parlano d’amore e di famiglia. Non si è mai compreso molto della loro storia, dicono che stanno insieme ma pochi ci credono. Per il loro il matrimonio non è mai arrivato e sembra non arriverà mai ma dopo un po’ di crisi hanno capito come andare d’accordo e hanno trovato il loro nuovo equilibrio.

In tv lo vediamo sempre più spesso con la figlia più piccola, la bellissima Jasmine Carrisi. Lei ha voglia di sfondare nel mondo della musica, si appoggia a suo padre che per lei farebbe tutto. Tanti auguri Al Bano, buon compleanno!