Il ballo di Filippo Magnini e Sofia, per Giorgia Palmas un’emozione inspiegabile

Giorgia Palmas e Filippo Magnini continuano a mostrare i momenti più belli del loro matrimonio ma tra le emozioni più grandi c’è stato il ballo tra lo sposo e Sofia. Filippo Magnini e Sofia, la figlia di Giorgia Palmas, hanno un legame speciale e al matrimonio celebrato sabato scorso non è mancato un momento dedicato solo a loro due, un ballo speciale, una canzone speciale. E’ Magnini che ha pubblicato le bellissime foto sul suo profilo social, per ricordare per sempre ogni istante, per dire a Sofia e a tutti che lei è la sua ragazza. Così la chiama: “La mia ragazza”. Dopo il rito religioso in chiesa anche la figlia di Giorgia Palmas ha indossato un altro abito, verde, corto e abbinato agli anfibi.

La canzone di Filippo Magnini e la figlia di Giorgia Palmas

“E’ una storia sai vera più che mai solo amici e poi uno dice un ‘noi’ tutto cambia già” è la loro canzone, è il loro ballo, è La bella e la bestia. “Io e Sofi che emozione il nostro ballo” commenta l’ex nuotatore mentre Giorgia Palmas di certo in lacrime non può che aggiungere tanti cuori rossi, poi condivide le foto tra le sue stories: “Difficile spiegare questa emozione”.

Sono diventati una bellissima famiglia, in pochi anni hanno abbracciato la felicità più grande. Nessuna perfezione, avranno anche loro i momenti difficili da superare ma tutto si basa sull’amore, soprattutto sull’amore che lega Filippo Magnini a Sofia. Per Giorgia Palmas è stata la dichiarazione d’amore più importante. E’ trascorsa una settimana dal sì in chiesa di Filippo Magnini e Giorgia Palmas ma è stata una giornata così intensa e così perfetta che i dettagli e le emozioni da mostrare sembrano non finire mai.