Sabrina Ferilli incontra la fidanzata del figlio di Cattaneo: sono prove da suocera

Sabrina Ferilli non ha figli ma ha confidato che adora i bambini, quelli degli altri. Il marito, Flavio Cattaneo, è invece papà di Riccardo, e ad un certo punto le presentazioni in famiglia diventano d’obbligo. Sabrina Ferilli e Cattaneo incontrano la “nuora”, sono prove da suocera per l’attrice che sembra approvare il nuovo ingresso in famiglia. Non c’è dubbio che Sabrina Ferilli sia una splendida suocera. Per la cena insieme indossa come fa spesso jeans, sneakers e giacca rossa. Il figlio del suo Flavio ha fatto conoscere alla coppia la sua compagna o forse la rivista Chi arriva in ritardo e le foto che pubblica non sono quelle delle presentazioni ma di una semplice uscita in quattro dopo il primo incontro già avvenuto. Sabrina Ferilli parla raramente della sua vita privata, non racconta molto del marito.

Sabrina Ferilli e il matrimonio segreto con Flavio Cattaneo

Una storia d’amore che dura da tanti anni, Sabrina Ferilli vive con Cattaneo dal 2005 e sembra che si siano sposati in gran segreto a Parigi nel 2011. Riccardo, il figlio del marito, oggi è presidente di Italo Treni. E’ lui che ha organizzato la cena con il padre, Sabrina e la sua compagna. I paparazzi li hanno beccati all’uscita di un ristorante a Roma mentre a piedi si dirigevano a casa tra risate e chiacchiere scambiandosi di continuo il posto lungo la strada.

Sembra che per Sabrina Ferilli non ci sia dubbio, che la giovane nuora sia la ragazza giusta per Riccardo. Tra la Ferilli e il figlio di Flavio Cattaneo, il legame è speciale, si nota anche dal saluto a serata terminata, quel lungo abbraccio che si regala solo alle persone importanti.

Nessun rimpianto per lei di non essere diventata madre, sembra sia stata una sua scelta di non averne, anche se forse ha provato ma senza successo la strada dell’adozione.