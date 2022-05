Paola Di Benedetto e Rkomi, è nata una nuova coppia?

Davvero Paola Di Benedetto e Rkomi stanno insieme, sono una coppia? E’ il gossip di queste ore e non sono i due protagonisti a parlare di questo nuovo amore ma una indiscrezione lanciata da Amedeo Venza sul suo profilo Instagram. E’ lui è l’esperto di gossip che ha ricevuto la soffiata, un messaggio di un utente che ha spiegato dove e cosa ha visto. L’utente ha confidato di aver visto Paola Di Benedetto e Rkomi baciarsi più volte, ma non ha scattato nessuna foto. Ci sono però i video che mostrano Paola e Rkomi a un evento Just Cavalli, insieme, vicini. Basta questo per fare gli auguri alla coppia? Si attende la conferma dei due presunti innamorati ma il messaggio di chi ha visto sembra molto chiaro.

Paola Di Benedetto e Rkomi stanno insieme?

Ecco il messaggio che ha ricevuto Amedeo Venza: “Ciao Amedeo, io lavoro al Just Cavalli e ieri c’era un evento molto figo con tanti nomi della tv, tra cui la Paola Di Benedetto che era attaccatissima con Rkomi e si sono anche baciati. Erano stupendi da vedere”. Una coppia che incuriosisce e non poco, non solo perché insieme sarebbero davvero belli ma anche perché Paola di recente era stata avvistata accanto a Ludovico Tersigni, attore e presentatore, ma nessuno ha mai visto le prove, un bacio, una foto.

Di certo c’è solo la fine della storia d’amore tra la showgirl e conduttrice radiofonica e Federico Rossi, ex del duo Benji e Fede. Tra loro due una storia d’amore importante ma anche piena di problemi. I fan di Paola e Rkomi intanto attendono una smentita o una conferma. Soprattutto dopo la partecipazione al festival di Sanremo l’interesse e la curiosità sono sempre più alti anche nei confronti del cantante, anche lui non ancora beccato dai paparazzi perché, come confida anche nelle sue canzoni, attende di innamorarsi davvero.