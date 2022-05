Cambio d’abito per Beatrice Valli e Marco dopo il matrimonio: esplode la festa (FOTO)

Per vedere le bellissime foto, quelle che di certo finiranno su una rivista importante questa settimana, dovremo attendere. Ma nel frattempo, grazie ai social e ai tanti scatti che gli invitati al matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini hanno postato sui social, possiamo raccontarvi qualcosa di questo romantico matrimonio a Capri. Vi abbiamo già mostrato le foto della cerimonia, al tramonto, con la Valli che ha scelto un abito da vera principessa; dal velo ai capelli raccolti, passando per i guanti che le coprivano le braccia allo strascico. Una sposa bellissima che, come succede sempre più spesso, per la festa poi, ha indossato qualcosa di più glamour e adatto a una serata di danza e musica! Cambio d’abito quindi sia per Beatrice che per Marco, nel corso della festa che ha visto tutti gli ospiti scatenarsi e scendere in pista. Tra tamburelli personalizzati, musica romantica, luci e fiori, Marco e Beatrice si sono scatenati in compagnia dei loro ospiti e ovviamente, per il dopo matrimonio, è arrivato un abito perfetto per la festa. Beatrice ha scelto nuovamente il bianco, il lungo ma con spacco e un corpetto che non passava inosservato.

Vediamo qualche scatto dalla festa a Capri.

L’abito della festa per Beatrice Valli sposa glamour

Sui social non sono mancati i video, dal taglio della torta ai fuochi d’artificio, ci sono stanti davvero tanti momenti magici per i due neo sposini che si sono goduti questa serata che hanno aspettato per due anni. Il giorno del loro matrimonio, finalmente!

Non possiamo che rinnovare i nostri auguri a Marco e a Beatrice per altri mille e mille giorni così felici . Tutto l’amore del mondo per una famiglia che ha ancora tanto da dire e raccontare. Con tanto amore da dare.