Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino felici in viaggio di nozze ma lui ha già perso la fede

E’ durata meno di 24 ore la fede al dito di Nello Sorrentino, lo racconta Carlotta Dell’Isola mentre gli sposini sono in viaggio verso la località scelta per il viaggio di nozze. Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino si sono sposati sabato scorso, il 28 maggio, non hanno ancora mostrato le foto del matrimonio e le critiche dei follower hanno già fatto saltare i nervi all’ex gieffina. Per la coppia un romantico matrimonio a Bracciano con tanti vip ma tra gli invitati hanno voluto solo le persone a cui sono davvero legate. Dopo l’esperienza a Temptation Island Carlotta ha partecipato anche al Grande Fratello vip ma per le sue nozze non ha voluto tutti. Le sue damigelle sono stata Dayane Nello e Sonia Lorenzini, ha voluto accanto anche Samantha De Grenet, Matilde Brandi, Cecilia Capriotti e Giacomo Urtis ma al castello Odescalchi non sono stati invitati tutti i coinquilini. Un matrimonio da favola che forse molti non si aspettavano di vedere celebrare ma la coppia è collaudata nonostante i caratterini di entrambi.

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino in Sardegna per le viaggio di nozze

Hanno scelto la Sardegna per la loro prima vacanza da marito e moglie ed è durante il viaggio in nave che Nello ha perso la fede, caduta nello scarico del lavandino. Carlotta ovviamente non è rimasta senza parole ma alla fine non hanno rivelato se l’anello è stato ritrovato o dovranno provvedere con un altro.

Tra le stories della sposa tante coccole al marito ma Carlotta stanca di tutte le domande dei follower e soprattutto delle critiche ha chiesto di smetterla. Ha voglia di godersi questi momenti con Nello, le foto le pubblicherà al momento giusto, un po’ alla volta. Avrà magari venduto l’esclusiva a qualche rivista di gossip, toccherà forse attendere ancora un po’ per vedere le immagini del loro giorno più bello.