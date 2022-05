Sonia Lorenzini e Dayane Mello damigelle perfette alle nozze di Carlotta e Nello

La loro amicizia è nata nella casa del Grande Fratello VIP e da allora sono rimaste in ottimi rapporti, così speciali che Carlotta dell’Isola, ha scelto come sue damigelle d’onore, nel giorno del matrimonio, Dayane Mello e Sonia Lorenzini. Due vippone alla corte dei due sposini. Il matrimonio è stato celebrato ieri a Bracciano, sul lago in una location mozzafiato. E Sonia e Dayane hanno mostrato alcuni dettagli di questo matrimonio che Carlotta, come ha raccontato spesso sui social negli ultimi mesi, ha organizzato in ogni dettaglio. Dayane e Sonia, insieme ad altre due amiche storiche di Carlotta, hanno indossato un bellissimo abito glicine erano davvero molto romantiche ed eleganti e sono arrivate chiaramente prima di lei, sul prato, dove ad attendere la sposa c’era un emozionatissimo Nello. Per il momento non ci sono molte foto degli sposi ma le due damigelle hanno raccontato un po’ di quello che è accaduto in una giornata un po’ nuvolosa, dal punto di vista climatico, ma piena di sole e d’amore per il grande sentimento che lega questa coppia.

Dayane Mello e Sonia Lorenzini emozionatissime nel giorno delle nozze di Carlotta

“Inutile dirvi che ho versato tutte le lacrime che potevo” ha scritto Sonia Lorenzini postando una bellissima foto di questo matrimonio. E ancora: “Mi sono emozionata davvero tanto, è stato magico, un grosso piacere per me essere qui oggi in un giorno così speciale” ha raccontato Sonia. Per fortuna c’era anche Giacomo Urtis che ha riportato una sana ventata di freschezza nella combriccola…E il divertimento per gli ex vipponi, è stato più che assicurato.

Non possiamo che augurare agli sposi mille e mille giorni di felicità come quello che hanno appena vissuto.