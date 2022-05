Eleonora e Ludovica Valli damigelle d’onore al matrimonio di Beatrice: eleganza e semplicità (FOTO)

Il 29 maggio 2022, al tramonto, sotto archi di rose bianche e fiori profumatissimi, Beatrice Valli e Marco Fantini si sono giurati amore eterno. Capri ha fatto da sfondo, con il suo mare, i suoi colori e le sue luci magiche e a rendere tutto perfetto, anche la presenza delle due sorelle di Beatrice, Ludovica ed Eleonora che sono state le sue damigelle d’onore. Le due sorelle Valli hanno regalato anche una super chicca ancora prima che la cerimonia avesse inizio. A causa delle scale di marmo e dei petali di rosa presenti sui gradini, sia Ludovica che Eleonora hanno rischiato di cadere. E il video di Ludovica che si regge in piedi miracolosamente, evitando il ruzzolone, è diventato subito virale sui social.

Ma torniamo a parlare del look delle due sorelle Valli. Sia Eleonora che Ludovica si sono dette entusiaste di come sono andate le cose nel giorno del matrimonio di Beatrice. Scivolone a parte, tutto è filato liscio ed entrambe le sorelle Valli, hanno parlato di una giornata da favola, una magia, qualcosa di unico che hanno vissuto insieme a Bea. Per l’occasione, sia Ludovica che Eleonora, si sono affidate all’atelier Eme. Hanno scelto due abiti molto eleganti e glamour. Semplici ma sicuramente bellissimi. Diversi, non come spesso capita uguali, ma con dei richiami che li rendevano appunto, “di coppia”.

Eleonora e Ludovica Valli romantiche damigelle al matrimonio di Beatrice

“Un abito da sogno per una serata da favola” ha scritto Eleonora postando un breve video dal matrimonio. Ludovica invece, mostrando il suo abito, ha scritto: “Una giornata memorabile, che bello poter celebrare l’amore …Grazie Atelier Eme, per avermi fatta sentire una principessa in questa giornata molto speciale per me. Ho amato questo abito, a voi è piaciuto?“. Non ci resta che mostravi gli abiti delle damigelle.

Vi sono piaciuti gli abiti di Eleonora e Ludovica Valli nel giorno del matrimonio di Beatrice e Marco?