Soraia e Luca sono stanno ancora insieme? Le parole di un’ex protagonista di Uomini e Donne spiegano tutto

Nella puntata di Uomini e Donne in onda il 31 maggio 2022, abbiamo finalmente visto la scelta di Luca Salatino. Domani sarà la volta di Veronica e poi questa stagione del programma di Canale 5 volgerà al termine. Ma ancora prima di vedere la scelta, visto che si conoscevano le anticipazioni e si sapeva che Luca alla fine avrebbe scelto la bella Soraia, non erano mancate le voci, sui social, che volevano questa relazione già finita, dopo neppure due settimane dalla scelta del tronista. La domanda quindi è semplice: Luca e Soraia stanno ancora insieme? Sono o non sono una coppia? In queste ore si è detto e scritto di tutto sui social e non sono mancate le indiscrezioni anche se i diretti interessati, non hanno commentato. E non hanno neppure guardato la puntata della scelta insieme, cosa che ha lasciato pensare a molti, che le voci circolate, fossero quindi fondate e che Luca e Soraia, si siano già lasciati.

La ragazza questa mattina ha condiviso delle storie sui social, mostrandosi impegnata tra poste e agenzia delle entrate a Como, mentre Luca tace.

Luca e Soraia si sono già lasciati? Le parole di Federica sembrano smentire

Sui social si è letto che Luca e Soraia si sarebbero visti un paio di volte dopo la registrazione della scelta ma che tra loro non sarebbe scattato nulla tanto che, avrebbero deciso di prendersi del tempo per capire che cosa fare. Alcuni amici avrebbero parlato di una pausa per comprendere se era il caso di provarci ancora o meno. A parlare su instagram però ci ha pensato anche Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, che è diventata molto amica di Soraia nel percorso a Uomini e Donne. E le sue parole non farebbero pensare alla fine di questa storia, anzi. Considerato anche il fatto che tra Federica e Luca non c’era stato un addio molto sereno, le parole della ragazza, sembrano essere invece molto positive nei confronti di questa coppia. “Fate cose belle ragazzi, che Dio vi benedica” ha detto Federica postando una storia sui social, con la foto del bacio nel giorno della scelta, tra Luca e Soraia. E visto che Federica è molto amica dell’ex corteggiatrice, possiamo immaginare che questa storia non sia in ogni caso chiusa in maniera definitiva. Ma aspettiamo le parole dei diretti interessati, per poter trarre le conclusioni definitive.