Maria de Filippi consola Lilli in lacrime, lei abbraccia Luca: il gesto che colpisce tutti

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, 31 maggio 2022, è andata finalmente in onda la scelta di Luca Salatino. Oltre 3 milioni di persone ieri avevano iniziato a vedere la scelta, restando però a bocca asciutta visto che non si era concluso nulla. Pochi minuti fa invece il pubblico di Canale 5 ha assistito alla scelta di Luca che ha deciso di uscire dal programma con Soraia. Il tronista però ha speso delle bellissime parole per Lilli, l’altra corteggiatrice arrivata alla scelta finale. Due bravissime ragazze, entrambe molto prese da Luca. Di questo sono convinti tutti, in primis il tronista che proprio per questo motivo ha trovato mille difficoltà a lasciare che tutto finisse; grande infatti è stato il dispiacere di dover dire a Lilli, che non era lei la sua scelta. La ragazza, nell’ultima esterna fatta insieme, aveva detto a Luca di essersi quasi innamorata di lui, mettendo quindi in grande difficoltà il tronista che stava per scegliere un’altra donna. Oggi Lilli, comprendendo di non essere la scelta, si è sciolta in lacrime. Ed è stata Maria de Filippi a cercare le migliori parole per consolarla, per spiegarle che si va avanti, che troverà un altro uomo pronto ad amare come lei merita.

Le belle parole di Maria de Filippi per Lilli

Subito dopo il discorso di Luca, ha preso la parola la conduttrice di Canale 5 che si è avvicinata fino all’ultimo gradino per parlare con Lilli e in qualche modo consolarla: “Ci sono cose più difficili che hai affrontato, questa cosa in confronto è proprio zero. Meriti una persona che ti ami tanto. Hai una vita davanti. “ Ed è proprio vero. Lilli ha raccontato molto della sua vita in questo percorso ed è evidente che per i valori che ha dimostrato di avere, e non solo per la sua storia passata, si meriti il meglio.

Maria ha poi detto: “Luca è stato fortunato perché ha trovato di fronte a sé due ragazze brave e oneste. Luca posso regalarli a lei, ti va?.” Prima di prendere i fiori però Lilli ha fatto un bellissimo gesto che va sottolineato. Quando infatti Luca ha cercato di finire il suo discorso ed era ancora in lacrime per il dispiacere, si è alzata e con grande dolcezza lo ha abbracciato. Un gesto che davvero non è passato inosservato e che ha ricevuto l’applauso di tutto lo studio.