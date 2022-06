Lulù e Manuel ancora rivelazioni sulla rottura: tutta colpa della Selassiè? L’amaro racconto

Dopo le ospitate in tv a Verissimo, nè Manuel Bortuzzo, nè Lulù Selassiè hanno aggiunto altri dettagli sulla fine della loro storia d’amore. Il veneto aveva avuto modo di raccontare molti dettagli nello studio di Silvia Toffanin, pur ribadendo di voler tenere per se molte delle cose successe con Lulù, cose che lo avrebbero poi portato a decidere di lasciarla. L’intervista della principessa nello studio di Canale 5 è stata praticamente vuota. Non ha fornito dettagli, ha ribadito di amare Manuel, ha lanciato nuove accuse contro la famiglia di lui. Ha continuato sulla stessa scia, senza però entrare nel dettaglio, troppo sconvolta dalla fine della storia. Lacrime e commozione ma di racconto, ben poco.

Poi il silenzio. Nessuno dei due ha aggiunto altro. Lulù aveva dichiarato di essere pronta a un incontro, di essere convinta che Manuel l’amasse ancora. Una convinzione che era solo nella sua testa, e i fatti lo dimostrano visto che, un mese e mezzo dopo l’addio, tra i due è gelo totale. Oggi arrivano da ThePipolTv delle nuove rivelazioni su quello che sarebbe stato il principale motivo della fine di questa relazione. e sarebbe legato a una discussione in particolare e ad alcune cose fatte proprio da Lulù ( che potrebbe a questo punto decidere di smentire o meno).

Lulù e Manuel perchè è finita? Spunta un’altra versione della storia

Secondo questa nuova versione della storia, Lulù avrebbe fatto una richiesta importante a Manuel, chiedendo di poter andare con lui anche nelle sedute di fisioterapia. Per motivi molto seri legati alla salute di Manuel e non solo, le sedute erano private, neppure Franco Bortuzzo poteva accedervi, pur essendo lui ad accompagnare il figlio. Sedute utili al ragazzo nel suo percorso verso le prossime paralimpiadi. In una occasione in particolare, la principessa avrebbe insistito molto per poter partecipare e ne sarebbe nata una accesa discussione con il padre di Manuel con il quale avrebbe litigato furiosamente sotto gli occhi di altre persone presenti. Una lite durante la quale sarebbero volate parole molto forti, che avrebbe destabilizzato in maniera definitiva Manuel. Neppure i successivi tentativi di far pace, avrebbero fatto dimenticare a Manuel quello che era successo quel giorno e alla fine, il Bortuzzo ha scelto il suo percorso di rinascita, la sua famiglia, la sua serenità decidendo appunto, di rinunciare a una persona che, come ha detto lui stesso a Verissimo, ha sempre messo davanti a tutti se stessa, non la coppia.