E’ nata la figlia di Silvia Mazzieri, la dottoressa dai capelli rossi di Doc

Quanto amore nelle due foto pubblicate da Silvia Mazzieri e Yuri Gugliucci per annunciare la nascita della figlia. Silvia Mazzieri è diventata mamma; molti la conoscono come Alba Patrizi, la dottoressa dai capelli rossi di Doc. Lei è una delle attrici che abbiamo amato accanto a Luca Argentero, purtroppo non la rivedremo nella prossima stagione perché gli sceneggiatori hanno deciso di farla morire, hanno eliminato il suo personaggio dalla fiction. Lei ci è rimasta molto male ma adesso Silvia Mazzieri ha altro a cui pensare, ha sua figlia tra le braccia, la sua prima bambina, ma presto di certo la vedremo in altri lavori.

Silvia Mazzieri e Yuri Gugliucci presentano la loro prima figlia

Solo a febbraio i due attori hanno rivelato la dolce attesa, non aggiunge molto. Ieri il post pieno di emozioni: “Greta. L’emozione più grande della nostra vita” le parole della bellissima mamma. Innamorato di entrambe Yuri ha pubblicato gli stessi scatti: “Un giorno indimenticabile. I love you Silvia and Greta”. Sono foto tenerissime quelle scelte dalla coppia per mostrare al mondo la loro piccolina, la loro famiglia, tutta la gioia. Yuri è accanto alle sue donne, Alba è ancora distesa a letto, la sua piccolina tra le braccia.

Tantissimi gli auguri per il lieto evento, ovviamente non mancano quelli dei colleghi che hanno lavorato con la dolce mammina e ovviamente Luca Argentero. Inizia adesso per loro una nuova vita. Fanno la stessa professione, anche Yuri Gugliucci è un celebre attore di teatro e cinema, l’abbiamo visto anche in varie fiction ma è Silvia Mazzieri che grazie a Doc – Nelle tue mani ha avuto una grande visibilità. Tra loro una differenza di 19 anni ma come sempre è solo un dettaglio. Silvia è diventata mamma a 29 anni, l’annuncio della gravidanza è arrivato proprio nel giorno del suo compleanno, perché era questo il regalo che desiderava dalla vita, un amore che la facesse sognare.