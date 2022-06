Jessica Selassiè spezza i cuori dei Jerù: Barù ha un’altra donna, è ufficiale

Nelle ultime ore, dopo le tante cose che sono state scritte e dette su questa “coppia” Jessica Selassiè ha deciso di fare chiarezze per spiegare in modo definitivo, quali sono i rapporto tra lei e Barù. I fan di questa coppia, i #jerù, nonostante il GF VIP 6 sia finito da mesi, continuano a sognare di vedere i due beniamini insieme fuori dalla casa. Non hanno però fatto i conti con la vita vera e nella vita vera, tra Barù e Jessica, c’è a quanto pare, solo un bel rapporto di amicizia. E’ stata la principessa Selassiè a mettere i puntini sulle i, spiegando appunto, che cosa sta succedendo tra loro. E lo ha fatto con un lungo post sui social. La vincitrice del GF VIP 6 ha scritto: “Ciao a tutti! Volevo dirvi che visto le ultime notizie vorrei fare una precisazione. Io ho sempre detto che io e Barù siamo amici ma con un rapporto senza etichetta. Sia dentro che fuori la casa io e Barù abbiamo avuto un rapporto speciale e bello. Insieme abbiamo un fandom di coppia, i Jeru, nonostante noi non siamo una coppia”.

Jessica conferma: Barù si è fidanzato

Jessica sempre nello stesso messaggio social, ha poi aggiunto: “I Jerù hanno sognato come me un qualcosa di più ma purtroppo non credo che ad oggi ci sia la voglia ed il tempo di approfondire quella nostra amicizia speciale e pura che lega me e Barù”.

La principessa ha poi anche chiarito che l’ex vippone, ha iniziato una nuova conoscenza per cui è giusto che si smetta di parlare di loro come di una possibile coppia. E ha concluso: “Voglio bene a Barù e gli auguro di viversi l’amore che ha trovato alla luce del sole. Inoltre per lui ci sarò sempre come lui per me. Da oggi i Jeru potranno comunque se vorranno seguirci come singoli e supportare la nostra amicizia. Grazie a tutti per il sostegno, per le notti insonni ed il bene che mi volete. Vi voglio bene. Jess.”