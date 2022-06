Diletta Leotta e Giacomo Cavalli in vacanza insieme, hanno scelto relax e divertimento

Una fuga d’amore per Diletta Leotta e Giacomo Cavalli, il gossip ne è certo, la rivista Chi pubblica gli indizi ma la coppia non si sente ancora pronta ad uscire allo scoperto. E’ da tempo che i paparazzi tengono d’occhio Diletta Leotta e Giacomo Cavalli, perché è incredibile come si trovino spesso nello stesso posto ma sia solo un caso. Questa volta invece gli indizi sono forti, entrambi sono stati beccati all’aeroporto in partenza per l’isola di Maiorca. Stesso Aeroporto, Malpensa, stessa destinazione. La coppia ha scelto Palma di Maiorca tra relax e divertimento, Diletta Leotta ha fatto di tutto per passare inosservata, si è fatta scortare da un taxi in aeroporto e poi al terminal ha telefonato al suo compagno di viaggio. Sempre da sola fino all’imbarco. Giacomo aveva fatto lo stesso e poi sono saliti insieme sul volo low cost pronti per la loro vacanza.

Diletta Leotta e Giacomo Cavalli in vacanza insieme

Atterrati sono stati accolti da un gruppo di amici del modello, la conduttrice si è poi dedicata alla prima foto in costume. Ovviamente nessuna foto di coppia ma la rivista Chi mostra ciò che basta, loro due insieme mentre salgono sullo stesso aereo. Anche questa volta è una coincidenza, sono solo amici?

Davvero poco probabile, molto di più invece che la conduttrice siciliana di Dazn abbia capito la lezione. Dopo tutto il gossip scatenato quando era fidanzata con Can Yaman ha capito che è meglio vivere la propria vita privata lontana dai riflettori.

Il gossip ovviamente attende il primo bacio della coppia. Lui ha due anni meno della Leotta, è modello e imprenditore. Non c’è dubbio che insieme siano davvero una bella coppia. Questa volta tutti credono nel loro amore, mentre ricordiamo bene tutti i pettegolezzi quando la giornalista sportiva era fidanzata con l’attore turco, in tanti hanno sempre pensato fosse solo una trovata pubblicitaria.