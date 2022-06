Problemi tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi? Il pettegolezzo dal settimanale Nuovo

Non è come Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi vogliono far credere a tutti? Tra i due ex coniugi non c’è un buon rapporto, come invece suppone la rivista Nuovo? Tra i pettegolezzi piazzati in copertina c’è quello di Michelle e Tomaso. Per Nuovo tutto nasce dall’assenza dell’imprenditore al saggio delle figlie. Spettacolo a cui la Hunziker non è mancata e con lei la mamma Ineke e la suocera. Magari Tomaso Trussardi aveva un impegno di lavoro a cui non poteva rinunciare, un impegno che non poteva disdire nemmeno per amore delle sue bambine, in occasione del loro primo saggio. Per il settimanale di gossip dietro c’è altro, addirittura il desiderio di Michelle e Tomaso di non incontrarsi. Li abbiamo visti festeggiare insieme il compleanno della figlia più piccola, poco dopo la conferma della loro separazione, ma forse qualcosa è cambiato, l’indiscrezione esiste.

Una persona presente al saggio ha rivelato l’emozione di Michelle Hunziker

Michelle su è commossa fino alle lacrime, per il primo saggio delle sue figlie si è emozionata così tanto. Sulla rivista si legge: “L’amore per le figlie è al di sopra di ogni sospetto, ma se l’imprenditore ha deciso di rinunciare al primo saggio delle bambine, evidentemente i motivi della rottura che lo tengono alla larga dalla ex devono essere ancora caldi…”.

In compenso non ci sono pettegolezzi tra la Hunziker e la madre di Tomaso Trussardi, tra loro non c’è alcun problema, tutte e tre erano felici di seguire lo spettacolo di Celeste e Sole.

Il saggio al Teatro Nazionale a Milano e sempre la persona presenta in platea ha commentato che le piccole sono state tenere, deliziose, davvero bravissime. Finito lo spettacolo Michelle Hunziker ha atteso le figlie ed è uscita con loro insieme alle due nonne, tra l’altro molto affiatate, preferendo un’uscita più defilata del teatro.