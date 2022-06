Il matrimonio di Britney Spears: le prime foto tra abito da sposa e festa

E ‘ un delirio sui social, dagli Stati Uniti all’America Latina passando per la nostra Europa: le foto del matrimonio di Britney Spears sono ricercatissime. E non solo perchè quando un personaggio famoso convola a nozze c’è sempre grande attesa di scoprire tutti i dettagli del matrimonio. Ma perchè nel caso della popstar, questo matrimonio, ha un significato ancora più forte. Segna la sua rinascita, senza la sua rivincita, segna il suo essersi nuovamente appropriata della sua vita. Potrà fare delle scelte, giuste o sbagliate che siano ma saranno pur sempre delle sue scelte. Gli ultimi mesi per Britney non sono stati facili, lei e Sam hanno perso anche il bambino che aspettavano, ma ieri, hanno festeggiato insieme ad amici e parenti ( pochi per la Spears), un giorno che da anni, avrebbero voluto fosse così perfetto. E forse non è stato proprio impeccabile, visto che purtroppo, anche nel giorno delle nozze, la Spears ha dovuto vedersela con un pezzettino del suo passato, un ex marito che ha cercato di piombare in villa per fermare la cantante prima del matrimonio. In una vita da film, come quella che la Spears ha vissuto, questo tassello, mancava.

Il matrimonio di Britney Spears: le prime foto dell’evento

Da pochi minuti, sui social, circolano decide di immagini del party che Britney e Sam Asghari hanno organizzato. Ma anche le bellissime foto degli sposi con i loro abiti. E per Britney un sogno anche un po’ italiano, visto che il suo vestito da sposa, è stato disegnato da Donatella Versace.

Ecco alcuni scatti, si possono vedere anche alcuni degli invitati, tra gli altri, anche Madonna. Per la festa, Britney ha indossato diversi abiti, non molto eleganti ma perfetti per scatenarsi in pista ( ne vediamo uno rosso e poi uno nero).

a princesa merece toda a felicidade e liberdade do mundo #BritneyWedding pic.twitter.com/BHytoAmtfx — -Alana (doctor taylor's version) (@whosaysinthdark) June 10, 2022

E ancora

Per raggiungere il suo sposto, sotto il magnifico gazebo pieno di rose che è stato allestito nella sua villa, Britney ha scelto una carrozza come una moderna Cenerentola e un cavallo bianco.

britney spears wedding looks wonderful pic.twitter.com/zfvKL1xvZ6 — 2000s (@PopCulture2000s) June 10, 2022

Ed ecco due degli scatti più belli degli sposi, tra i pochi che stanno circolando sui social

IM SO HAPPY FOR THEM I COULD JUST BURST#BritneyWedding pic.twitter.com/QV8IGcjl2j June 10, 2022

Sorrisi, gioia e felicità per un giorno tanto atteso che si è concluso nel migliore dei modi.