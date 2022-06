Sabrina Ghio torna a casa con la piccola Mia ed è emozione grande

E’ tempo di tornare a casa per Sabrina Ghio che ieri, ha lasciato la clinica dove ha partorito, ringraziando tutta la squadra medica che è stata al suo fianco. Si torna a casa con la piccola Mia ed è subito festa. tripudio di palloncini e tutto l’amore della sorella maggiore e di Carlo, il compagno dell’ex tronista di Uomini e Donne. “Sono stati tra i giorni più belli della mia vita” ha scritto Sabrina sui social, promettendo anche a chi la segue, che a breve racconterà tutto quello che è successo prima e dopo la nascita della sua seconda figlia, la piccola Mia.

Sabrina, raccontando quello che è successo in questi giorni, ha spiegato che ha avuto la fortuna di avere al suo fianco sia Penelope che Carlo, che sono stati sempre insieme a lei, durante il parto. Il suo grazie è andato poi anche alla sua famiglia che l’ha riempita di amore. Il grazie anche a tutti i medici che l’hanno seguita e alla sua ostetrica che, come spiega Sabrina, le ha regalato un parto naturale che non potrà mai dimenticare. Poi il dolce ritorno a casa.

Sabrina Ghio torna a casa con Mia: tripudio di palloncini

A attendere Sabrina a casa, una piccola festicciola organizzata da Carlo e da Penelope. Per l’arrivo di Mia, è un tripudio di palloncini, di fiori e c’è anche un pupazzone gigante, che aspetta la piccola in casa per darle il benvenuto. E’ stato tutto perfetto e per Sabrina, che ha vissuto due anni di inferno, è stato meraviglioso.

Per il momento Sabrina si gode la sua piccola, le coccole con Penelope e l’amore di Carlo ma nei prossimi giorni, come ha promesso, racconterà tutta la gioia di questo magico evento. Anche per ringraziare tutte le persone che in modo virtuale le sono state vicino e hanno gioito con lei per l’arrivo della sua bambina.