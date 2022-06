A chi somiglia la figlia di Belen? La risposta su Luna spiazza tutti

La famiglia allargata di Belen Rodriguez e Stefano De Martino è un vero incanto, un esempio tenerissimo d’amore che supera tutto perché alla base c’era sempre e solo amore. C’è però una domanda che riguarda tutti i bimbi, sempre, e anche per la figlia di Belen e Antonino Spinalbese la domanda ricorrente è: “A chi somiglia Luna Marì?”. Da piccolissima somigliava tanto al papà ma c’è anche qualcosina di Belen, è ovvio. Gli occhi azzurri e i capelli chiari però non hanno molto della famiglia Rodriguez e così arriva tra i commenti una risposta molto simpatica. Belen Rodrigeiz e Stefano De Martino stanno trascorrendo la prima vacanza con i figli, con i piccoli Santiago e Luna Marì. Immersi nella natura, un una location che è già stata utilizzata dalla famiglia Ferragni, c’è tutto il relax che per tutti e quattro non è durato solo una domenica.

Le foto di Luna Marì con mamma Belen

Le foto dei suoi figli non mancano mai, Belen adora pubblicare gli scatti con il primogenito ma ci sono tante immagini della sua piccolina. E’ un vero incanto Luna e tra una foto e l’altra c’è chi continua ad osservare i dettagli per capire a chi somiglia. E’ in particolare la foto di Luna Marì dopo il bagnetto in piscina a smuovere la fantasia dei follower. La piccola Spinalbese è avvolta nell’asciugamano, è in braccio alla sua mamma e tra chi sostiene che somigli più ad Antonino o a Belen c’è una risposta dolcissima ma inaspettata.

“Solo a me sembra che somigli al pulcino Titti del cartone con il gatto Silvestro?”. Titti non è un pulcino ma un canarino ma il commento è davvero molto tenero. Non c’è nessuna intenzione di offendere la piccolina e la follower lo precisa che mamma e figlia sono bellissime. E’ vero, Luna è così bella e dolce da ricordare un tenerissimo personaggio di un famoso cartone animato.