Basciano vuole un figlio da Sophie Codegoni, risponde l’ex compagna madre di Nicolò

Alessandro Basciano è già padre, ha un figlio nato dalla storia d’amore con Clementina Deriu; non è un segreto. Ma da quando Basciano ha espresso il desiderio che Sophie Codegoni gli dia un figlio, l’ex compagna ha risposto sui social senza mezze parole. Impossibile dare torto all’ex fidanzata dell’ex gieffino, in base al suo sfogo sembra che lui non si prenda cura di suo figlio, che non si occupi del bambino. Queste sono le parole dell’ex compagna ed è duro il suo sfogo tra le storie di Instagram. Il piccolo Nicolò è nato del 2016, l’ex coppia ha vissuto una storia d’amore durata cinque anni, di certo non una relazione breve. Clementina è modella, appassionata di fitness e sembra avere il dente avvelenato nei confronti del padre di suo figlio.

Le parole dell’ex compagna di Alessandro Basciano, la mamma di suo figlio Nicolò

“Bello fare i padri disinteressandosi dei figli. Dopo averli messi al mondo, bisogna prendersene cura” inizia così il suo post, poi spiega che il padre incontra il suo bambino solo due weekend al mese, cioè i giorni stabiliti dalla legge.

“… vedendoli solo due weekend al mese perché è la legge a stabilirlo, altrimenti neanche quelli! Non portarli o andarli a riprendere a scuola, non portarli ad uno sport, ad una festa di compleanno o ad una visita medica. E poi parlano di voler mettere al mondo altri figli…ma con quale coraggio? Forse vi sfugge che dopo averli messi al mondo i figli poi bisogna anche crescerli e prendersene cura”.A questo punto Basciano e Sophie Codegoni ci penseranno un po’ di più prima di mettere al mondo un figlio? Loro sognano una bimba e hanno già scelto il nome: Celine. Così ha dichiarato la giovane ex gieffina alla rivista Chi immaginando che potrebbe diventare mamma al massimo tra due anni.