I genitori di Sophie Codegoni preoccupati per la sua storia con Basciano: lei risponde con una lettera

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. A venti giorni dalla fine del Grande Fratello VIP 6 i due sono davvero inseparabili. Li abbiamo visti sempre insieme: il primo viaggio, le uscite con gli amici, la vita quotidiana. Insomma, tutto procede nel modo migliore per la coppia rinominata Basciagoni! Ma a quanto pare Sophie, una volta uscita dalla casa, ha scoperto che i suoi genitori un tantino preoccupati per questa relazione così impegnativa lo erano, tanto da aver scritto delle lettere. L’ex tronista ha risposto loro con una lettera scritta di suo pugno per il settimanale DiPiù.

La lettera di Sophie Codegoni per i suoi genitori

Le parole di Sophie nella sua lettera: “Cari mamma e papà, quando sono uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip ho scoperto che mi avevate scritto delle lettere. Ho letto che eravate felici per me, per la mia storia d’amore con Alessandro Basciano ma anche preoccupati, perché dopo aver sofferto tanto nella vita temevate che potessi vivere una nuova delusione e, allora, ho deciso di scrivervi anche io, per rassicurarvi e anche per dirvi di non preoccuparti.“

E poi ha concluso: “Lasciatemi vivere tranquillamente la mia storia con Alessandro. Sì, so che il vostro è un gesto d’amore, di protezione nei miei confronti, ma anche se ho soltanto venti anni, sono una ragazza forte e l’esperienza nella casa mi ha reso ancora più sicura di me stessa. Con Alessandro abbiamo tanti progetti, tanta voglia di vivere in coppia e di pensare a un futuro insieme.”

I genitori di Sophie leggendo queste sue parole si saranno rasserenati? Ma certamente si, chi non vorrebbe leggere una lettera di questo genere pubblicata su un giornale, è così che si comunica in famiglia, un po’ come Alex Belli aveva fatto con la sua Delia prima di entrare nella casa…