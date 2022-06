Per Britney Spears e suo marito abiti da sposa Versace e 4 fedi: le curiosità delle nozze

E’ stato sicuramente uno dei matrimoni più chiacchierati dell’anno e ancora se ne parla, visto che trapelano piano piano, tutti i dettagli sulle nozze. Parliamo del matrimonio di Britney Spears. Il 9 giugno 2022 la data scelta: Sam Asghari e Britney sono diventati marito e moglie. Vi abbiamo raccontato qualcosa di questo giorno: dalla carrozza in stile Cenerentola che Britney ha voluto per il matrimonio al tentativo di intrusione operato dall’ex marito della cantante che ha cercato di rovinarle il giorno più bello della sua vita. E poi delle star invitate, del look scelto dagli sposi. Oggi entriamo nei dettagli: Britney e Sam hanno deciso di affidarsi alla maison Versace, e infatti Donatella era tra gli invitati alle nozze. Scopriamo quindi qualcosa in più…

Gli sposi in Versace: i dettagli

Per la cerimonia Britney Spears ha scelto un abito Versace bianco in cady di seta con spalle scoperte, spacco laterale a rivelare le gambe e un velo dal design tradizionale con bordi in raso. Pare che per la lavorazione di questo abito, ci siano volute oltre 700 ore ! Bottoni in perla invisibili chiudevano il vestito sulla schiena. Un velo da quattro metri e mezzo per la sposa! Anche Sam Asghari ha optato per un elegante smoking nero sempre firmato Versace. Al vestito sobrio ed elegante, la sposa ha abbinato gioielli per un totale di 62 carati, riporta Vogue America, che comprendevano orecchini pendenti con diamanti taglio pera, una collana tennis con diamanti a forma di cuore e un tennis al polso sempre di diamanti. Non vogliamo fare i conti in tasca a Britney ma il totale sembra davvero esagerato! Ma si sa, in un giorno unico come un matrimonio, non si bada a spese!

Per il matrimonio Britney Spears e Sam scelgono 4 fedi

A proposito di gioielli, scelta particolare anche per le fedi degli sposi. Nel corso della cerimonia gli sposi hanno indossato due fedi nuziali create da Stephanie Gottlieb (designer anche dei restanti gioielli della sposa). Infatti Britney e Sam hanno chiesto due fedi diverse: una più semplice da portare al dito tutti i giorni e una invece più elaborata. Tutto in diamanti e platino, chiaramente!