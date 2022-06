Alberto Matano e Riccardo sposi su Chi: “Questa si che è una conquista”

C’era davvero voglia di fare questo grande passo, c’era tanta gioia e felicità l’11 giugno, il giorno in cui Riccardo e Alberto Matano si sono sposati . E per la prima volta, parla anche l’avvocato. Conosciamo bene Alberto Matano, anche se mai come in queste ultime settimane aveva parlato della sua vita privata. Ma poco sappiamo del suo neo marito. A raccontarci qualcosa di lui erano stati gli amici, Mara Venier, che aveva parlato del suo grande entusiasmo al pensiero delle nozze, e lo stesso Matano che ha spiegato come da 15 anni, la sua vita sia cambiata grazie all’amore per Riccardo. Nell’intervista sulla rivista Chi parla proprio l’avvocato, neo marito di Matano.

Alberto Matano e Riccardo sposi: le prime emozioni dopo il si

In esclusiva sul prossimo numero di Chi, in edicola da domani oggi 15 giugno, il servizio sulle nozze del conduttore di La vita in diretta Alberto Matano e l’avvocato della Cassazione Riccardo Mannino, con le foto della cerimonia e le interviste a caldo dei due sposi. «Familiari, amici, colleghi, ma anche tanta gente comune ci sono stati accanto in questa giornata importante», racconta Matano a Chi. «Sono, siamo, stati trascinati da una gigantesca, inaspettata e dolcissima onda d’amore». Parla per la prima volta sulle pagine del settimanale della Mondadori anche l’avvocato Mannino: «Dal primo momento, 15 anni fa, ho saputo che Alberto sarebbe stato il mio compagno della vita». Ed è anche per questo che quando Mara Venier, una sera per caso, durante una cena, ha chiesto come mai non avessero ancora valutato l’opzione unione civile, Riccardo ha pensato che era arrivato il momento giusto!

Tra i tanti vip presenti, Mara Venier, che ha officiato la cerimonia, il senatore Pier Ferdinando Casini, le coppie di attori Claudio Santamaria con Francesca Barra e Raoul Bova con Rocío Muñoz Morales, i direttori Rai Stefano Coletta, Antonio Di Bella e Simona Sala. E poi alcuni colleghi: Serena Bortone, Francesca Fialdini, Andrea Delogu…