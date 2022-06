Melissa Satta e Mattia Rivetti: inizia la loro vacanza super lusso

Melissa Satta è già atterrata in Sardegna, inizia la sua estate come sempre nella sua amata isola ma questa volta è con Mattia Rivetti e la vacanza diventa super lusso. Boateng si è già risposato, il matrimonio dello scorso fine settimana ha sorpreso un po’ tutti, è arrivato davvero presto il sì tra il calciatore e la sua nuova compagna. Ma se Boateng e la Fradegrada sono in luna di miele anche Melissa Satta e Mattia Rivetti possono dire lo stesso, anche se per loro il matrimonio può attendere. Ci vanno con i piedi di piombo, ci hanno messo un po’ di tempo prima di confermare che stanno insieme ma adesso si godono tutto. Per Melissa Satta una vacanza da sogno, con la coppia sono partiti anche gli amici Renzo Rosso e Arianna Alessi, complici perché sono loro che li hanno fatti incontrare. Ovviamente ci sono anche i figli e la felicità è completa ancora prima di raggiungere lo yacht.

Melissa Satta e Mattia Rivetti iniziano le vacanze in yacht

Appena atterrati sull’isola, con un volo non di certo di linea, i paparazzi li hanno beccati subito mentre si scambiavano i primi baci. Il settimanale Chi racconta che Melissa e Mattia partiranno con la coppia di amici e i due bambini in un viaggio in mare tra l’Italia e le Baleari.

La showgirl sarda non rinuncia alla tradizione delle vacanze nella sua terra ma la Sardegna è solo parte di questa estate 2022. Per lei è importante che anche suo figlio Maddox ritrovi la famiglia materna; sembra che sia molto legato allo zio Riccardo, il fratello di Melissa. Poi sullo yacht di Renzo Rosso sarà un’estate favolosa.

E’ a Saint Tropez che Melissa e Mattia Rivetti hanno deciso di confermare la loro storia d’amore, era l’agosto del 2021 e dopo un anno sono più felici di prima.