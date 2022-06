Matrimonio da favola per Berardi e Francesca Fantuzzi, il sì sul lago di Garda

Le foto del matrimonio di Domenico Berardi e Francesca Fantuzzi ci regalano un sogno ma gli sposi l’hanno vissuta davvero quella favola che desideravano da tempo. Nozze sul lago di Garda per il calciatore del Sassuolo e della Nazionale e la sua bellissima Francesca. Berardi e la Fantuzzi hanno giurato amore per sempre con una cerimonia a dir poco romantica a Toscolano Maderno. Hanno poi scelto per il ricevimento una villa storica che è davvero sulla riva del Lago di Garda, hanno scelto Enzo Miccio come wedding planner e in questo modo hanno avuto il loro matrimonio da favola. Più di 150 invitati, tutti emozionati per l’unione tra il calciatore e l’influencer 26enne. Ovviamente tantissime le immagini del loro giorno più bello, tutte condivise sui social.

Il matrimonio di Berardi e Francesca Fantuzzi, il sogno è diventato realtà

Stupenda la Fantuzzi con un abito in pizzo bianco, una vera principessa che è arrivata all’altare dal suo principe che l’attendeva emozionato con il loro piccolo Nicolò che ha solo un anno e mezzo. Presenti al matrimonio di Berardi più compagni di squadra, tra questi Federico Peluso, Marco Benassi, Giacomo Raspadori, Stefano Sensi con la moglie Giulia Amodio. Il sì nella chiesa Santissimi Pietro e Paolo e poi il ricevimento a villa Bettoni.

Menù da mille e una notte, addobbi floreali, ovviamente fuochi artifici al taglio della torta, anche questa spettacolare. Un ricevimento che ha lasciato tutti incantati con un gazebo meraviglioso ricco di fiori bianchi e candele. Ovviamente cambio d’abito per la sposa che ha tolto pizzo e aggiunto le giuste scollature.

Domenico Berardi e Francesca Fantuzzi si sono conosciuti e innamorati quando erano davvero due ragazzini, stanno insieme da 10 anni e attendevano già da un po’ il matrimonio. Finalmente il sogno si è realizzato e adesso possono partire per la luna di miele, ovviamente da sogno anche questa.