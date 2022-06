Myriam Catania torna al mare col compagno e il piccolo Jacques

In passato non mancavano mai d’estate le foto di Myriam Catania al mare tra barca e spiaggia, bellissima e passionale tra le braccia di Luca Argentero. Poi è arrivato una nuova importante storia d’amore. Dopo la fine del matrimonio con il collega Myriam Catania ha incontrato Quentin Kammermann, è nato il loto bellissimo Jacques, poi è arrivata la crisi, l’annuncio che forse era tutto finito ma poi l’amore ha poi vinto di nuovo. Finalmente sono tornate le bellissime foto di Myriam Catania al mare, splendida in bikini, poco attenta ad essere perfetta, molto di più ad essere vera e felice tra le braccia dei due uomini più importanti della sua vita. La coppia è a Sabaudia, i paparazzi li hanno beccati tra giochi in acqua, tuffi e coccole.

Myriam Catania la sua estate 2022 in bikini bianco

E’ la rivista Gente a pubblicare le foto della famiglia che si lascia andare come se fosse in un parco di divertimento. Dopo il lungo periodo di crisi è tornato tutto come prima, sono tornati insieme, per Myriam e Quentin è tornato il sole. Quando c’è la Catania c’è passione, l’attrice è bellissima nel suo bikini bianco, ma anche lui non scherza con i suoi addominali. Una coppia tutta da ammirare e lo fa anche la famiglia Izzo, che adora Quentin.

In spiaggia c’è anche Francesco Venditti, cugino di Myriam Catania, figlio di Antonella Venditti e Simona Izzo. C’è anche la piccola Lea, figlia della sorella di Myriam. Una famiglia da sempre molto unita nonostante siano davvero in tanti e da un po’ di anni anche il papà di Jacques ne fa parte con gioia. Erano tutti dispiaciuti quando un anno fa hanno annunciato la separazione, poi però qualcosa è cambiato di nuovo e a settembre la fiamma si è riaccesa, tutto si è sistemato.