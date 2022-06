Samuel Peron diventa papà, Tania Bambaci ha già un gran pancione

Samuel Peron ha appena pubblicato il più dolce degli annunci sul suo profilo social: sarà presto papà. E’ il regalo più bello per Samuel Peron e Tania Bambaci, stanno per diventare genitori ed è un desiderio che si avvera. Il ballerino ha confidato a tutti la sua gioia, quella della sua compagna, è su Instagram che ha rivelato che la sua Tania è incinta. Il pancione di Tania Bambaci è già evidente, Samuel lo bacia tenerissimo, bacia il suo bebè, il primo figlio che non vede l’ora di coccolare e tenere tra le braccia. Peron è uno degli storici protagonisti di Ballando con le Stelle, ballerino e coreografo l’abbiamo visto anche in altri programmi televisivi. Della sua vita privata parla sempre poco ma la coppia nel 2020 ha raccontato di avere superato una brutta crisi di coppia. Il gossip ha cercato più volte di spiare le loro vite beccando anche un litigio. Samuel e Tania avevano parlato anche di matrimonio ma poi, forse anche a causa del covid, non hanno più detto nulla, nessun annuncio di un sì in vista. Adesso c’è invece altro e Samuel Peron desidera condividere questo momento con i suoi numerosi fan.

Samuel Peron e Tania Bambaci presto genitori del primo figlio

Una foto che non ha bisogno di commenti, quel tenero bacio sul pancione della sua compagna, la mano che protegge entrambi i suoi amori. E’ bellissima Tania nel suo abito rosso ce svela il pancione già evidente. “La vita ha deciso di farci un regalo ed è il più bel regalo che potessimo desiderare” scrivono insieme, il post che condividono è il medesimo.

Dopo sette anni d’amore arriva il figlio tanto desiderato, è questo il momento giusto per la loro famiglia. Insieme hanno superato la crisi più dura, si erano separati ma poi sono tornati di nuovo insieme più forti e innamorati di prima.

Samuel Peron non è l’unico famoso della coppia, anche Tania Bambaci lavora nel mondo dello spettacolo, lei è attrice, l’abbiamo ammirata più volte in fiction tv come Il cacciatore e Squadra Antimafia. Auguri alla coppia!