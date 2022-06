Gigi D’Alessio ha davvero vietato di parlare di Anna Tatangelo al suo concerto?

L’abbiamo notato tutti che Gigi D’Alessio ha lasciato fuori Anna Tatangelo dal suo show per i 30 anni di carriera ma la rivista Chi svela qualche retroscena. Si tratta di indiscrezioni, i diretti interessati come sempre non ne parlano ma si vocifera che Gigi D’Alessio abbia vietato anche ai suoi ospiti sul palco di parlare dell’ex compagna. Per bilanciare il tutto sottolineiamo che il cantautore partenopeo ha tenuto fuori dal palco anche la sua attuale compagna, Denise Esposito, che da pochi mesi è diventata mamma del suo Francesco. E’ stata Mara Venier a citare la prima moglie, Carmela, ricordando il giorno in cui è nato Luca. Aggiungiamo però che a differenza di Denise la Tatangelo ha collaborato con Gigi, insieme hanno cantato più di un brano. E’ evidente che D’Alessio abbia voluto tenere fuori da tutto i pettegolezzi e in parte anche l’amore. Ovviamente il settimanale Chi fa il suo dovere e racconta anche altro.

Tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo continuano i problemi?

Non si sono lasciati con un tenero abbraccio, il loro amore è finito con dolore e Anna Tatangelo ha confidato di avere scoperto che lui stava per avere un altro figlio dai giornali di gossip. Sono stati insieme dal 2006 al 2020 superando separazione e crisi nel 2017, saranno sempre legati perché hanno un figlio, Andrea che ha 12 anni. Il pettegolezzo sul veto che il cantante avrebbe imposto ai suoi ospiti se reale è davvero triste.

Sul settimanale Chi di Alfonso Signorini si legge: “Anche agli ospiti è stato chiesto di evitare un argomento ancora doloroso per entrambi, che si sono lasciati un anno fa non nel migliore del modi e che ancora oggi stanno cercando un nuovo rapporto nel segno del rispetto“.

Al momento sembra non ci sia per Gigi D’Alessio la famiglia allargata che altri vip riescono ad avere. Certo due ex, una giovane compagna e cinque figli rendono tutto un po’ complicato e Anna Tatangelo sul palco a Piazza del Plebiscito avrebbe creato non pochi problemi.