Se è finita tra Anna Tatangelo e Livio Cori è anche colpa di Gigi D’Alessio?

C’è una nuova indiscrezione nell’addio tra Anna Tatangelo e Livio Cori, perché sembra che ormai la loro storia d’amore sia finita per sempre. Il gossip indica Gigi D’Alessio per raccontare l’addio tra Anna e Livio e il motivo è così semplice che molti non ci avevano pensato. La nuova coppia ha avuto solo il tempo di confermare con una foto e una dichiarazione d’amore che erano diventati quel “Noi” che fa sognare, poi tutto è finito. A cancellare ogni traccia dai social è stata Anna Tatangelo, si è detto di tutto, poi che erano tornati insieme, che la crisi era superata ma che non volevano più apparire. Adesso invece tutti dicono che tra Cori e la Tatangelo è finita per sempre, non ci sono più nemmeno i like come indizio, non ci sono più tracce di quello che sembrava un legame fortissimo, importante, così tanto che lui era spesso a casa della cantante con suo figlio Andrea. In tutto questo perché il gossip racconta ancora una volta della presenza di Gigi D’Alessio nella vita di Anna Tatangelo?

Anna Tatangelo è ancora innamorata di Gigi?

Sono solo pettegolezzi, non c’è nulla di ufficiale se non le solite fonti vicine ai protagonisti ma niente si può escludere, anche perché la Tatangelo potrebbe davvero non avere mai dimenticato il padre di suo figlio. E’ The pipol gossip a scrivere sui social che se è finita tra la cantante e il rapper napoletano è perché lei è ancora innamorata di Gigi D’Alessio.

Sarebbe quindi finito tutto con Livio, con l’unico che era stato capace di farla sorridere di nuovo dopo la separazione, dopo le delusioni. Tutti ovviamente tacciono ma ricordiamo che D’Alessio ha una nuova compagna da cui ha avuto il quinto figlio. Possibile che Anna e Gigi possano essere i nuovi Stefano e Belen? In amore tutto è possibile ma questi sono solo pettegolezzi.