Giovanni Angiolini a Berlino con Liz Hurley e Michelle è in barca con le amiche

Le foto di Giovanni Angiolini e Michelle Hunziker sono ovunque, sono loro la coppia dell’estate ma anche se hanno lanciato qualche indizio di conferma non desiderano ufficializzare il loro amore. Si ritagliano giorni e incontri romantici, spesso il fine settimana, per stare insieme, il più delle volte in Sardegna. I paparazzi sono sulle loro tracce, cercano di anticipare i loro spostamenti, tentando di scoprire dove e quando sarà il loro prossimo incontro. Intanto, adesso sono ben distanti l’uno dall’altra ed entrambi mostrano sui social cosa stanno facendo. Michelle Hunziker è ancora in vacanza con la manager e le altre amiche, si sposta con la barca alla scoperta delle isole Eolie. Giovanni Angiolini invece sorprende tutti con le sue foto dalla Germania in compagnia di Liz Hurley e altre celebrità.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini distanti ma non per molto

Michelle Hunziker è al settimo cielo, nonostante i vari incidenti durante la vacanza che sta per volgere al termine, entusiasta balla sulle note dell’ultimo brano di Eros Ramazzotti. E’ così felice di avere partecipato con Aurora al video dell’ex marito che continua a ripetere che “Ama” sarà la sua nuova colonna sonora.

Giovanni Angiolini, il suo nuovo compagno, è in un luogo che la Hunziker conosce bene, perché lei spesso vola in Germania e a Berlino per lavoro, per conduzioni ed eventi. Il bel dottore volto noto perché ha partecipato anni fa al Grande Fratello, si lascia fotografare con la splendida attrice. Con lui c’è anche il fratello ma sembra ormai certo che Michelle lo tenga d’occhio anche a distanza. I paparazzi si chiedono quando e dove si ritroveranno Michelle e Giovanni per un’altra dolce fuga d’amore.

E’ molto probabile che dopo la vacanza in Sicilia con le amiche Michelle corra dalle sue bambine, Sole e Celeste, e che solo dopo sarà libera per Giovanni.