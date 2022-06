Una serie di brutti incidenti per Michelle Hunziker ma la vacanza continua

Michelle Hunziker è in vacanza in Sicilia con le sue amiche, in barca passa da un’isola all’altra ma tra tuffi in mare ed escursioni non mancano gli incidenti. La bella e allegra compagnia non molla ma dopo le meduse c’è anche il morso di un gatto randagio. Michelle Hunziker documenta tutto, ai follower non mostra solo la parte bella di questa vacanza italiana ma anche gli inconvenienti, forse un po’ troppi. Non è difficile il brutto incontro con una medusa se ti tuffi in un mare meraviglioso ma è accaduto anche altro. La prima ad essere stata punta da una medusa è Michelle. Tra le storie di Instagram ha mostrato il suo tuffo dalla barca con uno sfondo incantevole, oltre al suo perfetto lato b, ma un attimo dopo è tornata a bordo a grandi bracciate, dolorante. E’ stata subito soccorsa da chi si occupa di tutto sulla barca, poi crema e foulard al collo per protezione ma ancora oggi la Hunziker ha dei vistosi segni alla base del collo. E’ arrivato poi il secondo incidente.

Meduse e gatti non rovinano la vacanza a Michelle Hunziker e le sue amiche

Il secondo incidente continua a far ridere le amiche in vacanza nella splendida Sicilia. Questa volta è Simona a riportare le “ustioni” sul braccio dopo lo scontro con una medusa ma passerà presto. Non è tutto perché tocca poi a Benedetta che durante una passeggiata a Stromboli è stata morsa da un gatto randagio e oltre alla medicazione ha dovuto fare l’antitetanica.

“Qui è un lazzaretto” commenta Michelle Hunziker che continua a ridere e a mostrare il suo collo e le altre “peripezie”. Le amiche in vacanza non mollano, non rinunciano all’escursione e quando tornano a bordo ci pensa lo chef Marco a coccolarle con dei primi piatti favolosi. Questa mattina sono dirette a Salina, in cerca della granita più buona. Quarto giorno di navigazione e la Hunziker si augura sia finiti i problemini.