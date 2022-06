Alice Campello alla quarta gravidanza: “Ho la pancia distrutta”

Alice Campello ha da poco annunciato la sua quarta gravidanza e nel raccontare la sua felicità ammette che ha la pancia distrutta. Per l’influencer moglie di Alvaro Morata conta più altro che l’ossessione per un corpo che alcune donne fanno fatica nel vedere cambiato. E’ nel rispondere alle domande delle follower che Alice Campello prima conferma che non sa ancora se è in attesa di un maschio o di una femmina e poi parla del corpo che cambia, della sua pancia. E’ incinta per la quarta volta ma è sempre in gran forma, lei sembra non preoccuparsi molto delle conseguenze fisiche. “Prima o poi il corpo cambia per tutti… anche per le donne che non hanno mai fatto figli… è la vita!” il suo messaggio è positivo: “Per fortuna ci sono altre cose oltre al fisico” ma più di tutto Alice Campello è felice, ovvio che poi ci metta tutto l’impegno per aiutare il suo corpo a recuperare, anche se ammette che la sua pancia non è più quella di una volta.

Alice Campello sceglie il nome del quarto bebè

“Facendo degli sforzi e allenandosi si recupera parecchio… anche se ho la pancia distrutta e non è più quella di una volta, sono felice lo stesso”. A giudicare dalle sue ultime foto in bikini, filtri a parte, non sembra sia così distrutta ma ognuno conosce il proprio corpo.

Alvaro Morata pensa che arriverà un altro maschietto ma la coppia non conosce ancora il sesso del bebè, come ha invece anticipato qualcuno. Lei vorrebbe una bimba, dopo tre figli maschi pensa ai nomi femminili Bella, Lia, Vittoria. Ad Alvaro piacerebbe anche Africa. Se invece sarà un altro maschio potrebbero scegliere tra Federico e Santiago, in questo caso è più complicato: “Ho finito le risorse per i maschi… ne ho già dati 3”.