Michelle Hunziker vola da Giovanni Angiolini: insieme tra coccole e mare

Ormai chi segue il profilo social di Michelle Hunziker sbircia anche quello di Giovanni Angiolini e si scopre ancora una volta che la coppia non riesce a stare a lungo senza vedersi. Michelle Hunziker è volata di nuovo in Sardegna, adesso che è in vacanza, è lei la più libera tra i due ed è lei a raggiungere il suo nuovo amore in una delle isole più belle. Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono a Poltu Quatu, in Costa Smeralda, spiaggiati lì per un pieno di coccole e mare. E’ il medico a parlare di coccole ma furbetto mostra un pranzetto goloso vista mare. Michelle sceglie un altro angolo del loro paradiso e mostra una bibita e la vasca idromassaggio per due. Il gossip immagina per loro un altro soggiorno romantico con tanto mare e tante coccole.

Michelle Hunziker dopo la Sicilia con le amiche la Sardegna con Giovanni

La Hunziker è appena tornata dalla vacanza con le amiche, alle Eolie si è divertita tantissimo con la sua manager e le altre ma il fine settimana è per lui, per chirurgo estetico diventato famoso grazie al Grande Fratello.

Michelle è in un bellissimo resort a Poltu Quatu, dal balcone mostra il panorama, la Sardegna è uno dei suoi luoghi preferiti ma questa estate ha un altro sapore. Angiolini è appena tornato da Berlino, l’abbiamo visto impegnato a un evento con il fratello e in posa accanto a Liz Hurley. La coppia si è ritrovata, sembra che cerchino di incontrarsi tutti i fine settimana.

Chissà cosa pensa Tomaso Trussardi della nuova storia d’amore dell’ex moglie. Ieri ha postato una citazione presa dal brano Miserere di Zucchero. Tutti hanno pensato che Trussardi si riferisse ad Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, ma potrebbe anche avere dedicato quella frase al nuovo amore. Chissà se prima o poi ne sapremo di più.