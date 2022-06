Il nome scelto da Cristina Chiabotto per la seconda figlia: è il marito a dare un indizio

La prima figlia di Cristina Chiabotto si chiama Luce, la seconda figlia avrà un nome perfetto da accostare alla sorellina. Lo pensano in molti, da quando il marito di Cristina, Marco Roscio, ha rivelato un indizio importane sulla scelta del nome della piccolina. Manca pochissimo alla data del parto, in realtà in questi giorni ogni momento potrebbe essere quello giusto per Cristina Chiabotto e la sua piccolina. Pronta per il secondo parto naturale con epidurale, l’ex reginetta di bellezza non vede l’ora di coccolare la sua seconda bambina. Luce ha compiuto il suo primo anno a maggio e in pratica per lei sarà un po’ come avere una gemellina. Per Cristina Chiabotto e Marco Roscio sarà forse un po’ complicato averle entrambe cose piccole ma è una gioia immensa che supera tutto.

Come si chiama la seconda figlia di Cristina Chiabotto

L’ex Miss Italia ci ha messo un bel po’ prima di rivelare che era in dolce attesa, anche più tempo della prima gravidanza. Ha voluto godersi con il suo Marco un momento che è sempre magico ma dove spesso non mancano i problemini. Cristina ha raccontato di soffrire di diabete gestazionale, deve quindi fare attenzione e per questo è sempre sotto controllo ma serena.

Per la sua seconda dolce attesa sta regalando ai follower molte più foto con il pancione. Ed è in una dolce foto con Marco che le accarezza il ventre che lui ha svelato: “Waiting for S.”. Stanno aspettando che nasca S, quindi è questa l’iniziale del nome della bimba. Tra i tantissimi commenti c’è la convinzione che il nome scelto sia Sole, che sarebbe perfetto con Luce, ma anche Stella. I fan hanno indovinato o Cristina Chiabotto ci sorprenderà con un altro nome? Ormai il conto alla rovescia è già iniziato e a breve sarà la bellissima mammina ad annunciare il nome della sua bimba.