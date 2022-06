Stefano De Martino e i genitori di Belen: a cena tutti insieme con allegria

Stefano De Martino affetta dell’ottimo prosciutto con gran cura, Veronica Cozzani, la madre di Belen, fa un po’ di video, mostra la carne che cuoce sul barbecue. Le immagini mostrano lo stesso luogo, la stessa cena. Forse sono sul terrazzino di Belen, forse a casa dei suoi genitori che abitano nello stesso palazzo, in ogni caso sono tutti insieme. L’armonia regna nella loro famiglia, Belen e Stefano non parlano del loro ennesimo ritorno, scelgono con cura cosa dire, gli indizi da mostrare, le risposte da dare ai giornalisti. Nessuna foto insieme se non quelle scattate dai paparazzi, poi ci sono gli indizi sulla cena a casa con i suoi suoceri. In passato tante volte il gossip ha raccontato che tra Stefano De Martino e i genitori di Belen ci fosse qualche problemino. Niente di confermato ma si spettegolava sulla probabile invadenza dei Rodriguez nella loro vita. Sarà vero o meno ai fan della coppia piace tantissimo immaginare la loro cenetta tutti insieme.

Belen e Stefano, questa volta è per sempre

Loro fanno di certo i dovuti scongiuri ma davvero tutti e loro per primi si augurano che questa volta sia per sempre. Anche Antonino Spinalbese ne ha parlato, rispondendo in una lunga intervista sul suo rapporto con Belen, sull’addio, sulla gelosia per Stefano, ha detto che si augura non si lasceranno mai più per il bene anche dei bambini.

Sono cresciuti entrambi Stefano e Belen, e se sono tornati di nuovo insieme dopo tanta vita trascorsa da separati è evidente che sono destinati a stare insieme davvero per sempre. Tutti fanno il tifo per loro due! Nei video postati da Veronica Cozzani si nota anche che Gustavo Rodriguez è tornato in gran forma. Ha subito un delicato intervento di cui non ha ancora parlato ma sembra abbia rischiato davvero molto.