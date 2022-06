Beccati sul gommone Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: che estate bollente

Tutta questa passione in Michelle Hunziker non l’avevamo mai vista ma è la sua estate, di certo bollente, con Giovanni Angiolini. Tutti le auguriamo che con lui sia estate per sempre e la rivista Chi non perde tempo. I paparazzi sono sempre sulle loro tracce, Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini non sono bravi nel depistarli o forse non ne hanno alcuna voglia. Forse, le foto sul gommone al largo della Sardegna non vorrebbero vederle sotto gli ombrelloni di tutti ma Alfonso Signorini li ha beccati. Questa volta non ci sono mascherine, non c’è distanza, niente foto romantiche mano nella mano ma quelle vere della passione.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini follemente innamorati

Non c’è dubbio, sono pazzi l’uno dell’altra e si vede. Michelle e Giovanni sono bellissimi, insieme sono una coppia fantastica e a giudicare dalla gita in gommone non è solo la bellezza a parlare per loro. La passione brucia nelle acque della Sardegna, perché è lì che si incontrano il più delle volte, è in genere la Hunziker che vola da lui, dal medico che le sta curando tutte le ferite. Non è stato semplice separarsi da Tomaso Trussardi, dal papà delle sue figlie più piccole. Un secondo divorzio, l’ennesimo fallimento anche se è stato un matrimonio pieno d’amore, come con Eros.

Le emozioni per Michelle Hunziker però sono tornate e sono emozioni senza freni, perché era sicura di essere da sola con il suo nuovo compagno. Le foto raccontano tutto, i paparazzi sono pazzi di loro, i fan di Michelle e gli appassionati di gossip attendono il seguito, sperando che sia sempre più bello.

Che dirà Tomaso di queste foto? Magari Michelle e Angiolini dovrebbero essere più attenti, Sole e Celeste sono ancora troppo piccole. Troppa passione finita sui giornali? Trussardi potrebbe scrivere un’altra citazione ma Eros canta “Ama”!