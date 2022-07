Michelle Hunziker dedica un brano sui social: le scuse sono per Tomaso Trussardi?

Michelle Hunziker non racconta nulla della sua vita privata anche se mostra un po’ di indizi ai follower, così il gossip fantastica. Michelle è in Sardegna con Giovanni Angiolini, felice tra romanticismo, mare, allenamenti, le storie per pubblicizzare i suoi cosmetici, poi arrivano gli attimi di malinconia, le riflessioni. C’è un po’ di tutto sul profilo social di Michelle Hunziker e arriva anche un brano. Sembra voglia dedicare la canzone scelta a qualcuno, così il gossip continua a fantasticare. Bellissima Michelle scatta un selfie, è in barca, indossa un costume nero e occhiali da sole, scrive: “Hello!” ma non sembra solo un semplice saluto. Non sorride e aggiunge il brano di Adele. Hello è struggente e forse non è solo un caso se ha scelto proprio questo pezzo.

Hello di Adele è dedicata a qualcuno?

La traduzione di Hello parla di un legame finito, di ferite, del dispiacere per un dolore causato. “Ciao, sono io mi stavo chiedendo se dopo tutti questi anni ti farebbe piacere incontrarci per esaminare tutto ciò che è successo. Dicono che il tempo guarisce ma io non sono guarita molto… Ciao dall’altro lato

ti avrò chiamato un migliaio di volte per dirti che mi dispiace per tutto ciò che ho fatto ma quando ti chiamo, non sembri mai essere a casa”.

Forse è solo un caso se la canzone scelta da Michelle Hunziker parla di un cuore spezzato e del dispiacere di averlo fatto. Sarà così o no, così come la cronaca rosa non sa se la canzone Miserere sia stata scelta da Tomaso Trussardi per commentare ciò che sta succedendo nell’ultimo periodo nella vita dell’ex moglie: l’amore per Giovanni Angiolini, l’amicizia meravigliosa con Eros Ramazzotti.

Intanto, l’estate rende ancora più bella e felice la conduttrice e showgirl che si gode gli ultimi giorni al mare con Angiolini prima di tornare a casa.