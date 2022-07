Paola Turci prima del matrimonio pubblica un vergognoso messaggio ricevuto

Paola Turci e Francesca Pascale si sposano domani in Toscana ma la data e le nozze dovevano restare segrete, invece tutto è esploso. Qualcuno ha parlato, qualcuno non è rimasto in silenzio e in tantissimi continuano a fare gli auguri alla coppia. Il 2 luglio 2022 è il gran giorno per Paola Turci e Francesca Pascale ma non volevano andasse così, non hanno infatti mai ufficializzato il loro amore, non hanno mai parlato di una storia anche se era evidente dalle foto del gossip che stavano insieme. I primi scatti insieme risalgono a due anni fa quando i paparazzi le hanno beccate sullo yacht nel mare del Cilento. Domani si sposano e purtroppo tra gli auguri arriva anche il messaggio di qualche ignorante infelice. Paola Turci rompe il silenzio, pubblica tra le storie di Instagram l’insulto ricevuto, il messaggio assurdo.

Paola Turci mostra il profilo di chi l’ha insultata

Paola e Francesca si sposano in Toscana, nel comune di Montalcino, non si sa altro e possiamo solo immaginare la gioia della cantante che di certo non viene offuscata degli hater di turno. Però la Turci agisce, questa volta non resta in silenzio e in una storia pubblica il commento per niente felice. “Lesbicona che schifo!” ma come si può scrivere una cosa del genere, come si può pensare di giudicare in questo modo. La cantautrice risponde nel modo migliore, pubblica chi ha scritto il messaggio e risponde: “Ignoranza omofobia cattiveria e infelicità in una sola frase”.

Un messaggio così stupido non può rovinare un momento così bello per Francesca Pascale e Paola Turci ma in parte è anche per questo che avrebbero voluto sposarsi nel modo più riservato possibile. Ma poi arrivano le parole di Massimo Gramellini sul Corriere: “La storia d’amore tra Paola e Francesca è più forte dei pregiudizi e persino della popolarità delle protagoniste. E’ la storia di rinascita che tutti sogniamo. E’ così bello essere liberi senza arrecare danno agli altri” ed è Paola a condividerle su Twitter aggiungendo il suo grazie. Sono quelle le parole che valgono.