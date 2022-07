I Beckham festeggiano l’anniversario e Victoria spiazza tutti con le sue parole

In tanti dicevano che non sarebbe durata tra David e Victoria Beckham e invece oggi la coppia festeggia 23 anni di matrimonio. E’ lei ex Spice Girls e stilista a togliere un po’ di sassolini dalle scarpe. Negli anni ha sentito dire di tutto sul suo conto ma soprattutto che presto con Beckham sarebbe finita e che lei non era capace di sorridere, che magari lo faceva per non avere rughe sul viso e che quindi la vita di coppia era di certo triste per loro. Non è tutto perché anche sull’ex calciatore è stato detto di tutto ma soprattutto che non aveva il dono della simpatia. Anni di commenti negativi ma oggi che David e Victoria Beckham festeggiano ancora una volta il loro amore ecco sui rispettivi profili social non solo le dichiarazioni più belle ma anche la risposta agli invidiosi che per anni e invano hanno atteso la loro separazione.

Victoria al suo David: “Sei il mio tutto”

“Dicono che tu non sei simpatico, dicono che non rido mai. Dicevano che non sarebbe durata. Oggi festeggiamo 23 anni di matrimonio. David sei il mio tutto. Ti amo così tanto” queste le parole con cui l’ex cantante zittisce tutti. La foto scelta dimostra che lei con il marito ha sempre riso. Nelle storie di Instagram ci sono addirittura altri scatti in cui la Beckham sorride. Sono insieme all’aeroporto, lei si volta e non ha l’espressione seria che ha invece mostrato per anni. In un atro scatto sono insieme dopo una partita ed entrambi ridono!

Anche David ha per la sua Victoria una dolce dichiarazione d’amore. L’ex calciatore del Manchester United ha pubblicato un video di un po’ di anni fa, sono insieme in tv per un’intervista e alla domanda se a lui piacevano le Spice Girls prima di conoscere la moglie risponde: “No, mi piace Posh”, solo lei, la sua Victoria, esattamente come oggi.