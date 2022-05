Victoria Beckham: “Essere magre non è più di moda”

Che l’essere magra non è più di moda l’abbia detto proprio Victoria Beckham ci riempie di speranza che davvero sia possibile dire addio ai corpi filiformi a tutti i costi. Magari si apre davvero un mondo fatto di persone che possono essere come preferiscono, come sono, senza preoccuparsi se c’è un chilo o una curva in più. Victoria Beckham da sempre è molto attenta a ciò che mangia, da sempre non sorride, dicono per evitare le rughe, da sempre se ne intende di tendenze. Davvero la magrezza non è più di tendenza? L’ex Posh Spice loda le curvy e dice addio ai visi scavati, alle ossa evidenti. In passato è stata accusata di volere in passarelle modelle troppo magre ma adesso sembra che il nuovo canone di bellezza sia davvero rivolto più all’essere, al sentirsi bene nel proprio corpo che all’apparire magre a tutti i costi.

Victoria Beckham: “Le donne voglio apparire sane e curvy”

Victoria Beckham ne ha parlato in un’intervista rilasciata a Grazia, ha parlato delle donne che vogliono apparire sane e curvy, che adorano le forme così tanto femminili. Anche lei si è convinta che quelle donne con questa nuova inversione di tendenza siano bellissime. Non che adesso le magre debbano mettere peso a tutti i costi o desiderare curve che non hanno, ma la Beckham parla di corpi che mostrano sicurezza.

“Desiderare di essere magri è un atteggiamento vecchio stile… le donne vogliono apparire sane e curvy. Vogliono avere seno e fondoschiena. Ne vedo tante a Miami camminare lungo la spiaggia, con pochi abiti addosso, fantastiche”. Una questione più di atteggiamento che di peso.

“Non si tratta di avere una certa taglia. Si tratta di sapere chi sei e stare bene con te stesso. Personalmente, crescendo ho raggiunto il mio equilibrio tra il volermi divertite e l’essere disciplinata, sia nell’allenamento che nel mangiare sano”. Chissà se Victoria Beckham continuerà a mangiare solo pesce alla griglia e verdure al vapore come fa da 25 anni.