Matrimonio perfetto per Graziano Pellè e Viky Verga all’ombra di un trullo

Un altro matrimonio da sogno e questa volta è quello di Graziano Pellè e Viki Varga. I due sposi non vedevano l’ora di realizzarlo e le nozze sono state come le avevano desiderate. Sui social le loro emozioni ed è soprattutto la bellissima influencer a raccontare il sì all’ombra di un trullo. Graziano Pellè e Viki Varga hanno scelto Ostuni, anche loro si sono sposati in Puglia ma il matrimonio è stato davvero molto particolare. Dopo il sì la festa in masseria, tutto perfetto, il loro giorno, il 2 luglio, è stato meraviglioso. Il gran caldo forse è stata l’unica nota stonata ma era prevedibile. Il calciatore e l’influencer si sono sposati davanti a tantissimi ospiti, sorridendo sempre in quel mare di fiori bianchi che ha reso tutto ancora più romantico. Un party andato avanti poi fino a tarda notte tra calici e balli.

Bellissima Viky Varga nel suo elegante abito da sposa

Un abito semplice per il sì, elegantissimo con una profonda scollatura. Per il ricevimento la sposa ha scelto pizzi luccicanti e uno spacco provocante. Ovviamente anche per lei tre abiti da sposa, quello per il taglio della torta era un minidress con strascico.

Il loro momento magico è iniziato però ancora prima del sì, i festeggiamenti sono iniziati la sera prima del matrimonio con una cena di benvenuto per tutti gli invitati, scelta ormai sempre più comune nei matrimoni vip.

Immensa l’emozione di Graziano e Viki al momento dello scambio delle promesse con un bacio finale pieno di passione. DI sera candele e fiori, un lento romantico per la coppia e sotto il cielo stellato il taglio della torta. Tutto all’apparenza semplice ma in realtà curato in ogni dettaglio.

Tra i tantissimi ospiti al matrimonio spiccavano anche l’allenatore “Rambo” Koeman e il calciatore Dusan Tadic. E adesso luna di miele mentre attendiamo altri scatti della coppia.