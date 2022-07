Laura Chiatti e Marco Bocci: “Buon anniversario eterno amore mio”

Il 5 luglio del 2014 Laura Chiatti e Marco Bocci si sono sposati e tra i due oggi è lei la più romantica che ricorda ogni dettaglio importante del giorno del matrimonio. Altro che crisi, tra Marco Bocci e Laura Chiatti l’amore vola sempre più alto, oggi festeggiano l’ottavo anniversario di matrimonio. L’attrice sfoglia l’album di nozze e mostra le foto che la riportano indietro nel tempo, alle emozioni di quel giorno. Scrive la promessa fatta davanti a Dio, un valore che da lì in poi è rimasto sempre uguale. Sono scatti meravigliosi quelli che sceglie Laura Chiatti per fare gli auguri a suo marito, per mostrare a tutti la coppia che erano e che sono. Il “Ti amo” di Marco Bocci e la foto con la sua dichiarazione d’amore completano tutto.

La dichiarazione d’amore di Laura Chiatti nel giorno dell’anniversario di matrimonio

“Dov’eravamo rimasti ? 5-07-2014, ore 18 :00, abbazia di san pietro …. “Io , accolgo te, come mio sposo con la grazia di Cristo, prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Siamo ancora fermi lì… Buon anniversario amore mio. Omnia vincit amor, ti amo”. Laura promette ancora una volta, sempre.

Marco Bocci sceglie una foto più recente con Laura, Pablo ed Enea: “Questa foto l’avevo conservata perché ci rappresenta…. calma caos bellezza confusione presente futuro. Sono 8. Li ho sempre chiamati HAPPY. Happy 1, Happy2,…. e oggi HAPPY 8. Happy,… felicità. Grazie amore mio di quel SI” uno scatto in vacanza ma non è una foto perfetta, non per gli altri, per loro due sì, perché vera.

Sono ancora fermi lì, al giorno del sì in chiesa, alle emozioni che in breve tempo hanno cambiato la vita di entrambi.