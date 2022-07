E’ già finita tra Rkomi e Paola Di Benedetto?

Possibile che sia già finita tra Rkomi e Paola Di Benedetto? Erano tutti felici per la nuova coppia, soprattutto gli amici vip e i fan di entrambi, e adesso si sono già lasciati? Non c’è nessuna conferma ufficiale e forse è solo il gossip ad avere notato l’assenza sui social per una coppia che forse tutti vorrebbero vedere più spesso insieme. Magari Paola Di Benedetto e Rkomi in questo momento sono insieme e stanno facendo i dovuti scongiuri ma alla domanda se tra loro è già finita risponde la sempre informatissima Deianira Marzano. Secondo lei è probabile che Paola e Rkomi siano già spariti perché era solo un fuoco di paglia o forse desiderano non dare notizie per fare un po’ di rumore e recuperare un po’ di pubblicità. Magari nessuna delle due ipotesi è vera.

Rkomi e Paola Di Benedetto non si mostrano più insieme sui social

Prima tanto rumore, dichiarazioni e paparazzate, adesso il silenzio assoluto. Che succede? La blogger partenopea ha la sua idea, ha le sue informazioni e la sua risposta è piccata.

A svelare tutto sulla coppia era stata la rivista Chi. Come si sono conosciuti, dove e poi come stava proseguendo la storia. “È stata Milano, città natale del cantante e quella adottiva della showgirl vicentina, a farli incontrare. Si sono conosciuti grazie ad amici comuni e poi lo loro interazioni sui social non sono sfuggite ai follower più attenti. Dopo i commenti sotto forma di emoticon divertenti sotto i post di Instagram i due sono stati avvistati più o meno un mese fa insieme al Just Cavalli, discoteca “in” di Milano”. Da lì è nato tutto.

“Dopo il Radio Zeta Future Hits Live – Primo Festival dedicato alla generazione Zeta condotto da Paola Di Benedetto e al quale Rkomi partecipava in veste di cantante – sono andati a mangiare fuori in gruppo al ristorante di Tommaso Paradiso. Ma nonostante non fossero seduti accanto, i loro occhi si cercavano continuamente”. E adesso?