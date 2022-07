Il dolce scatto di Stefano de Martino a Belen: quella foto che tutti aspettavano

Che dolcezza nello scatto che Stefano de Martino ha regalato ai suoi follower. Da quando lui e Belen Rodriguez sono tornati insieme, il conduttore non ha mai fatto una dedica alla sua ex-non ex moglie. Ma ieri, ha deciso di regalare a tutti un tramonto speciale, un tramonto che sa di Belen. Senza parole, perchè non servono, con una bellissima foto della conduttrice in primo piano e le luci romantiche che facevano da cornice per uno scatto che non ha bisogno di didascalie. Una foto che mette a tacere anche le tante voci: la Rodriguez per qualche giorno non è stata presente sui social e i fan hanno anche pensato che potesse esserle successo qualcosa. Ma va tutto a gonfie vele. Ieri anche Belen è tornata a usare instagram, mostrando alcune immagini delle sue vacanze in famiglia. E insieme a lei, quest’anno, c’è anche Stefano de Martino, nello stesso posto in cui solo un anno fa, la Rodriguez, si godeva gli ultimi giorni prima di dare alla luce Luna Marì. Una vacanza in famiglia, insieme a Stefano e a Belen ci sono anche Cecilia e Ignazio Moser e c’è anche mamma Veronica. Tutti insieme per suggellare questo nuovo patto d’amore. La famiglia che è un po’ diversa da qualche anno fa, ma che è di nuovo unita, perchè si sa, l’amore vince su tutto.

Belen e Stefano: amore a gonfie vele

E’ tutto sereno, è tutto tranquillo. Non c’è nessuna crisi estiva da scacciare ma solo la voglia di stare insieme e di non mostrare per forza tutto agli altri. Gli errori del passato hanno lasciato il segno e insegnato qualcosa! Alla prossima foto quindi, l’estate è appena iniziata, e adesso, dopo questo scatto, ci si aspetta un ritratto di coppia, arriverà?