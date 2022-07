Immancabile il commento di Fabrizio Corona sul divorzio tra Blasi e Totti e sulla richiesta della conduttrice

Era facile pensare che Fabrizio Corona non avrebbe perso occasione per stare in silenzio e infatti, questo pomeriggio, dopo la notizia del divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, ha scelto di dire la sua. Corona punta in particolare il dito contro Ilary Blasi, del resto la loro è una guerra che è iniziata diverso tempo fa e c’era da aspettarsi che l’ex re dei paparazzi, avrebbe detto la sua su quanto sta succedendo. Quello che Corona non sembra aver mandato giù è la richiesta di Ilary Blasi, che si è rivolta a tutti, da giornalisti a gente comune, chiedendo che la sua privacy e quella della sua famiglia, vengano rispettate. Parole, quella della conduttrice Mediaset, che non sono andate giù a Corona.

Dal suo profilo social, Fabrizio Corona ha detto la sua e ha spiegato:

Le dichiarazioni di Ilary Blasi come al solito sono fuori luogo anche in momenti personali dolorosi. Egoriferite e accusatrici. Dopo essersi sposata in diretta tv e aver vissuto di copertine, interviste, servizi posati, scoop finti e veri, tradimenti, ritorni amorosi, foto con figli ed ogni volta esclusive strapagate. Dopo essere diventata qualcuno grazie al gossip e solo perché è stata la compagna di Totti, chiede di non speculare a giornali, tv e fotografi, quando lei lo ha fatto per vent’anni.

E poi, rivolgendosi proprio ai giornalisti ed ai paparazzi, Fabrizio Corona ha aggiunto: